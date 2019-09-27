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Yaramazlara biraz batar!

Eşini bıçaklayarak öldüren erkeğe iki kez indirim yapıldı

İzmir’de eşini bıçaklayarak öldürüp “Pişmanım” diyen sanığa iki kez indirim yapılarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Menemen ilçesinde yaşayan çiftçi Ünal Narşap, 47 yaşındaki Gülşen Narşap’la geçen temmuz ayında evde ailesinin fotoğrafının bulunmaması konusunda tartışmıştı. Ünal Narşap bu sırada eşini vücudunun farklı yerlerinde bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra da ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

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Kızı ‘En ağır cezayı alsın’ dedi

Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Narşap ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada, bakanlık avukatı Özen de Ünal Narşap’ın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Çiftin kızı da babasının en ağır cezayı almasını beklediğini ifade etti.

İki kez indirim

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Ünal Narşap, “Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım, keşke olmasıydı” dedi.

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Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verdi. Ardından da cezayı ‘eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine’ kanaat getirerek 24 yıla, duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önüne alarak yaptığı iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirdi. 

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