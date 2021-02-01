Erdoğan’dan partisinin gençlik kollarına: Siz LGBT gençliği değilsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsel yer almasına gönderme yaptı. Erdoğan, ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı. İki kişi için de ev hapsi kararı verilmişti.

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Lideri olduğu AKP’nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Antalya’yı selamlarken gençlik kolu başkanının ‘adı üzerinden’ konuya girdi. AKP Gençlik Kolları Antalya İl Başkanı Ali Bayram Doğan’ın adını söyleyerek, bir selam vermesini isteyen cumhurbaşkanı, ‘Ali’leri çoğaltmak istediklerinin’ altını çizdi.

Doğan kendisine ‘Rabia selamı’ verdikten sonra şunları söyledi: “Siz bize, gençlere dik durmayı, mazlumun yanında olmayı öğrettiniz. Biz size söz veriyoruz. Yaşlanana, ölene dek sizinle ve sizin fikirlerinizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz efendim.”

Erdoğan’ın ona hitabında ise ‘LGBT gençliği’ diye nitelediği gençlik vardı: “Ali tebrik ediyorum. Sen geçmişimizdeki Ali’sin be. Var ya bizim bir Ali’miz. İnşallah Ali’lerimizi çoğaltacağız ve yola da böyle devam edeceğiz. İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz.

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‘Kıran döken değil, ayağa kaldıran’

LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum, size güveniyorum. Bugün Antalya’da da gençliğimizi böyle görüyorum. Rabbim sizlerden razı olsun.”

‘Parti içi kavgadan AK Parti’yi mesul tumak pişkinlik’

CHP’de üç milletvekilinin istifa etmesinde de değinen cumhurbaşkanı, “Parti içi kavgalardan AK Parti’yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Partilerinde yaşanan istifalar nedeni ile bizi hedef alıyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin arasında isim dışında hiçbir benzerlik yok. Sizin kimlerle kol kola yürüdüğünüzü herkes biliyor. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden memnunuz. Her gün pot kıran yönetimden de gaf ebesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan da memnunuz. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.”

Erdoğan, CHP’nin ayaklarına taş değse kendilerinden bildiğini söyledi.