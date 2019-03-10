Erdoğan kadınlara yüklendi: Bunlar ezan ve bayrak düşmanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’deki yürüyüşe biber gazlı ve plastik mermili saldırıya maruz kalanların protesto amacıyla ıslık çalarken o anda okunan ezan sesini kısa bir video gösterimiyle izleterek, “Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Adana mitinginde konuşan Erdoğan, Taksim’deki yürüyüşün CHP ve HDP öncülüğünde olduğunu savunarak, “Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet etmez” dedi.

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‘Cumhur ittifakı günübirlik değildir’

‘Cumhur ittifakı’nın ‘üç-beş belediye daha fazla‘ kazanmak için kurulmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk” ifadelerini kullandı.