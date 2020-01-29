Elazığ’da deprem sonrası kiralar fırladı!

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından sağlam olduğu düşünülen kiralık evlere talep arttı. Talebin artmasını fırsat bilen ev sahipleri, kiraları neredeyse iki katına çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken, onlarca apartman yıkılmıştı. Evsiz kalan çok sayıda kişi, ev arayışını sürdürüyor.

Reklam

DHA’nın aktardığına göre Elazığ’da deprem öncesi evler metrekaresi ve semtine göre 700 ila 1500 lira arasında değişiyordu. Ancak depremin ardından fiyatlar 1500 ila 2 bin liraya yükseldi.

‘Fırsata çevirdiler’

Deprem sonrası evini terk etmek zorunda kalan bir kişi, “Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi” dedi.

Başka bir yurttaş da birçoğunun çadır, spor salonu ya da okullarda kaldığını belirterek devletin kendilerine yardım ettiğini ancak ‘fırsatçılar’ nedeniyle kiralık ev bulamadıklarını kaydetti.

Reklam

Evini bedava veren de var

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, her gün yüzlerce kişinin kiralık ev için kendilerine ulaştığını belirterek hasarlı bina sayısının 600 olduğunu, bunların yıkılmaya başlamasının ardından kiralık taleplerinin arttığını ifade etti.

Albayrak, şunları anlattı: “Deprem öncesi 800 lira olan evler 1500 lira olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti.”

Albayrak, depremin ardından Türkiye’nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğini söyledi. Dernek başkanı, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirip ifşa edeceklerini aktardı.