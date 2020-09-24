Eczacılar odası başkanı: Vakalar artabilir, marttaki tedbirlere döneceğiz

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Covid-19 vakalarının eylül sonu itibariyle artışa geçebileceğinden endişelendiklerini belirterek eczacılara “Mart ayındaki tedbirlere geri döneceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sarıalioğlu, salgının tespit edilmeye başlandığı ilk süreçte eczanelere ayakta ‘corona’ hastalarının geldiğini, bu nedenle 15-16 eczacının iş yerlerini kapatarak karantinaya girmek zorunda kaldığını hatırlattı.

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İlk dönem eczanelerde yaşanan yoğunluğun tedbirlerin netleşmesi ve hayata geçmesiyle azaldığını dile getiren Sarıalioğlu, son iki ayda yoğunluğun ‘aşırı seviyeye’ ulaşmadığını vurguladı.

‘Sıkıntılı süreç yaşayacağız’

Öte yandan, oda başkanı eylül sonu itibariyle vakalarda artış beklediklerini, dolayısıyla eczanelerdeki yoğunluğun da artacağını belirterek şöyle konuştu:

“Endişemiz odur ki yine aynı (ilk vakanın görüldüğü günlerdeki) yoğunluğu yaşayacağız. Biz bugünlerde eczacılarımızı uyarıyoruz. Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz, yine aynı şekilde dikkatli olacağız. Çünkü önce kendimizi, çalışanlarımızı, ailemizi korumamız lazım ki toplum sağlığını koruyabilelim. O anlamda önümüzde sanıyorum yine sıkıntılı bir süreç olacak. Okullar açıldı. Yüz yüze eğitim başladı. Bize göre haziran, temmuz, ağustosta İstanbul’dan memleketine giden tatile giden insanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu insanların büyük bir kısmının eylül sonuna döneceğini düşünüyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmaları sıkıntı yaratacak. Toplu taşımalar sıkıntı yaratacak. Buna yönelik tedbirler zaten devlet tarafından da alınmaya çalışılıyor. Son bir ayın tablolarına da baktığımızda sürekli yükselen bir grafik olduğu için eylül sonu için sanki İstanbul’da yeniden sıkıntılı bir süreci yaşayacakmışız gibi düşünüyoruz.”

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‘Eczanede kısa süre geçirin’

Sarıalioğlu, eczanelerde mümkün olduğunca az süre geçirmeleri konusunda vatandaşları uyararak şöyle devam etti: “‘Eczanede mümkün olduğu kadar kısa süre geçirin’ diyoruz. Onların sağlığı için, çünkü sürekli giren çıkan hastalarımız var. Hangisinin virüs getirdiğini bilmiyoruz. O yüzden ‘Mümkün olan en kısa sürede eczanedeki işinizi bitirip çıkın’ ricamız var. ‘Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız eczaneye gelmeyin’, ‘Ateşiniz varsa, kendinizden şüpheleniyorsanız eczaneye gelmeden önce mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidin’ diyoruz. Eczanelerimizde bir de şöyle bir şey var; insanlar ürünleri ellerine alıp incelemeyi severler, ‘Mümkün olduğu kadar teması kesin’ diyoruz. Hemen her eczanemizin girişine dezenfektan koyduk, ‘Kullanmadan içeri girmeyin’ diyoruz. ‘Maskesiz girmeyin’ diyoruz. ‘İçeride bir hasta varsa onunla aranızdaki mesafeyi koruyun, onun işi bittikten sonra size yardımcı olalım’ diyoruz. Bu konularda dikkat etmelerini istiyoruz. Öncelik onların sağlığı aslında. Onların sağlığı için bu tip tedbirlerimiz var.”

‘Üç eczacı yaşamını yitirdi’

İstanbul’da son bir ayda beş eczacıya virüs bulaştığını belirten oda başkanı, tüm salgın sürecinde 20’nin üzerinde meslektaşlarının pozitif tanı aldığını, üç eczacının da hayatını kaybettiğini ifade etti.