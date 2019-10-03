‘Düşük not veririm’ diyerek istismar iddiasına 26 yıl hapis

İzmir’de beş lise öğrencisine şantaj yaparak istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan hasta bakıcıya 26 yıl bir ay 14 gün hapis cezası verildi.

Karabağlar ilçesindeki bir bakımevinde staj yapan beş öğrenci, 52 yaşındaki hasta bakıcı Güngör Günbaş’ın tacizine uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Tutuklanan hasta bakıcıya İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Günbaş’ın stajyer öğrencilere “Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım” dediği de öne sürüldü.

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Karar duruşmasında son savunmasını yapan hasta bakıcı, kendisine iftira aldığını öne sürdü.

Günbaş, savunmasında şunları söyledi:

“Ben anlatılanları yapmadım. İki öğrenci bir hastayı dövmeye kalktılar. Buna engel oldum. Başka bir öğrenci, neden benden beline ilaç sürmemi istedi? Bir öpücük atma eylemi sebebiyle ortalığı ayağa kaldıran kişiler neden bu kadar eylemde bulunmama izin vermişlerdir. Mağdurlardan bir öğrenci, üst katta görevlidir. Yanına doğru dürüst gitmedim. Staj dönemi bitiminde çocuklara not düzenlenip, okula bildirimde bulunulur.

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Bizim düzenlediğimiz ve gönderdiğimiz notlar, karneleri için büyük önem taşır. Bir önceki stajda öğrencilerin düşük not nedeniyle mağdur olduklarını öğrendik. Biz de bu yıl notları düzelttik. Bunları öğrenciler de biliyor. Zaten endişe duydukları için bana sormuşlardı, ‘Notlarımız nasıl olacak?’ diye. Bundan dolayı notları düşük vereceğimi düşünmüş olabilirler. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Bir tane vardır, onu da mağdurlardan biri telefonuma indirmiştir. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Günbaş’a ‘eğitici-öğretici-öğrenci ilişkisinden faydalanarak’ suçu zincirleme şekilde işlediğini gerekçesiyle 26 yıl bir ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.