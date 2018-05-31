Dünya Sağlık Örgütü: Sigara kaynaklı erken ölümlerin üçte biri pasif içicilikten

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyada sigara içenlerin sayısında azalma olduğunu ancak 2025 yılına kadar sigara tüketimini önemli ölçüde azaltma hedefine sadece her sekiz ülkeden birinin yaklaştığını açıkladı.

WHO, kalp krizleri ve inmeler gibi kardiyo-vasküler hastalıklara yol açan sigara içiminden her yıl dünyada 3 milyon insanın erken öldüğünü söyledi.

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Bugün kutlanan Dünya Sigaraya Hayır Günü nedeniyle WHO’dan yapılan açıklamaya göre, bu ölümlere ikinci el sigara dumanına maruz kalan 890 bin kişi de dahil.

WHO’nun 2005 yılında hazırladığı ve halen 180 ülkenin onaylamış olduğu uluslararası anlaşma tütün reklamlarının ve sponsorluğunun yasaklanmasını ve tütün kullanımını caydırıcı vergilendirme öngörüyor.

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WHO yetkilisi Douglas Bettcher düzenlediği basın toplantısında, “Tüm dünyada sigara içiciliğinin yaygınlığı 2000 yılında yüzde 27 iken 2016’da yüzde 20’ye indi, yani ilerleme var” dedi.

WHO’nun sigara içim yaygınlığı raporunu açıklayan Bettcher, sanayileşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı gelişme gösterdiğini söyleyerek, “Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin karşısındaki engel, bu ülkelerde ölen içicilerin yerine yeni içiciler bulmak için fiyatlarını istedikleri gibi ve gençlerin erişebileceği düşük düzeylerde tutan tütün sektörünün direnişidir” dedi.

WHO raporuna göre ABD’de mevzuat tıkanıklığı ve vergilendirmedeki gecikmeler dolayısıyla içicileri azaltma hedefine doğru bir ilerleme görülmüyor.

Bazı Avrupa ülkelerinin çabaları, özellikle kadınların sigara içmekten vazgeçirilememesi nedeniyle tıkanmış durumda.

Afrika’da erkek nüfusu arasında içicilerde azalma yok. Ortadoğu’da ise sigara içenlerin sayısında artış bekleniyor.

WHO, tütünün dünyada toplam olarak her yıl 7 milyon ölüme yol açtığını ancak Çin ve Hindistan’da pek çok tiryakinin bu alışkanlığın kanser riskini artırdığından haberli olmadığını da belirtti.

Bu iki ülke, sırasıyla 307 milyon ve 106 milyon tiryakiyle dünyada en çok sigara içilen ülkeleri.

Tüm dünyadaki yetişkin sigara içicilerin sayısı ise 1.1 milyar.

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