Dört yaşındaki şair ilk kitabını çıkarmak üzere anlaşma yaptı

Henüz dört yaşındaki Nadim Shamma-Sourgen yazdığı ‘büyüleyici‘ şiirlerle ilk kitabı için anlaşma yaptı.

Britanya’da yaşayan küçük şair bu yılki politik yazın alanında Orwell ödülünü kazanan şair ve yazar Kate Clanchy tarafından keşfedildi.

Reading Üniversitesi edebiyat bölümünde öğretim görevlisi anne Yasmine Shamma ve Clancy mültecilere şiir öğretilen bir proje sayesinde tanıştı. Nadim’in şiirlerini okuyan ve çok beğenen Clanchy sosyal medya hesabından bazılarını paylaştı. Şimdiden ünlü olan küçük şair henüz okuma yazmayı yeni öğrendiği için bazı şiirleri annesine dikte ettiriyor.

Walker Books’la anlaşan Nadim’in kitabı önümüzdeki yıl çıkacak. Yayınevi bu kadar küçük bir çocuğun böylesine büyülü dizeler yazabilmesinden çok etkilendiğini belirtti.

Özellikle doğa hakkında şiirler yazmayı sevdiğini ve şiirleri bir kitapta olacağı için mutlu olduğunu belireten Nadim “Kitap çıkınca bana da bir tane verir misiniz?” diye sordu.

Nadim’in ‘Eve gelmek’ şiiri

Take our gloves off

Take our shoes off

Put them where they’re supposed to go.

You take off your brave feeling

Because there’s nothing

to be scared of in the house

(Eldivenlerimizi çıkar/ Ayakkabılarımızı çıkar/ Onları konması gereken yere koy/ Cesaret duygunu çıkar/ Çünkü evde korkacak hiçbir şey yok)