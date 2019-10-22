Contemporary Istanbul’un başkanı ‘infial’e yol açan mektubu için özür diledi

ASLI İZMİRLİ

Türkiye’nin en geniş kapsamlı uluslararası sanat fuarı Contemporary Istanbul’un (CI) yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, kurumsal adresten sanat dünyasına gönderdiği mektubun yol açtığı ‘infial’ üzerine özür mektubu kaleme alarak ‘duygularına yenik düştüğünü’ öne sürdü.

Güreli, 14 Ekim tarihli ilk mektubunda, medya mensubu, sanatçı ve koleksiyonerleri, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili uluslararası medyada yer alan sahte haberlere inanmamaları için uyarıyordu. Mektup, ‘operasyon sebebiyle Türkiye ekonomisinin kötü etkilenmeyeceği, ekonomik göstergelerin sanat piyasasına olumlu yansımalarının olmasının beklediği’ görüşüyle sona erdiriliyordu.

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‘Az kalsın kusacaktım‘

Mektuba sosyal medya üzerinden ilk tepki gösterenler arasında gazeteci ve eleştirmen Oliver Basciano vardı. Mektubu ‘delilik’ olarak nitelendiren Basciano, ironik bir dille önümüzdeki sene fuara uluslararası ziyaretçiler edinmede şans diledi.

This email sent by the Contemporary Istanbul art fair, in which they claim criticism of Turkey's offensive against the Kurds as fake news, is insane. Quite why they felt need to comment is bewildering, anyway good luck in getting international exhibitors next year! pic.twitter.com/PmeFQtruPH — Oliver Basciano (@olibasciano) October 14, 2019

Türkiye’de yaşayan ABD’li gazeteci Jennifer Hattam, mektubun ekran görüntüsünü, “Türkiye ne kadar politikleştirilmiş” sorusuyla paylaştı.

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How politicized is Turkey? Well, the country's largest art fair has sent out an email decrying what it calls "totally inaccurate reporting" in the foreign press and asking all its "art loving friends" to refrain from spreading "black propaganda" about military operation in Syria. pic.twitter.com/HrydmLSJGE — Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) October 14, 2019

Online sanat dergisi Hyperallergic’in kurucusu ve yazı işleri müdürü Hrag Vartanian, Hattam’ın tweet’ine, “Aynı e-maili ben de aldım ve az kalsın kusacaktım” diye yanıt verdi.

I got this too and almost vomited. https://t.co/AvhLxeoTfY — Hrag (@hragv) October 14, 2019

‘Erdoğan rejiminin basın bülteni gibi’

ABD’li yazar ve eleştirmen David Levi Strauss, mektubu ‘Erdoğan’ın rejiminin bir basın bülteni‘ne benzetti ve ekledi: “Devlet tarafından fonlanan birinin bu şekilde konuşması şaşırtıcı değil. Bu bir kara propaganda ise de tüm dünya bunu izliyor.”

The Art Newspaper’dan Anny Shaw, haberinde, Güreli’nin ‘harekatın Kürtlere yönelik değil, terörist gruplara yönelik’ olduğuna dair söyleminin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki cuma yaptığı açıklamaları andırdığına dikkat çekti.

Duygularına yenik düşmüş

Tepkiler üzerine Güreli, 18 Ekim’de yeni bir mektupla özür diledi.

Güreli, duygularına yenik düştüğünü ve attığı e-postanın hayatını adadığı misyona hizmet etmediğinin farkında olduğunu belirtti. CI yönetim kurulu başkanı, ‘yönetici görevini gözden geçireceğini’ de kaydetti.

Özür mektubu şöyle:

“Sevgili Contemporary İstanbul dostları,

14 Ekim 2019’da sizlere gönderdiğim mektup tamamen uygunsuzdu ve bazılarınızı etkilediği gibi çeşitli soru işaretleri de yarattı. Mektubun yarattığı şok için sanat dünyasındaki dostlarımızdan, ortaklarımızdan ve Contemporary Istanbul’daki çalışma arkadaşlarımızdan ve ailemden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Mektup tamamen benim adıma yazıldı, ne yönetim kurulu ne de CI bağlantılı hiçbir departmanın bu süreçle alakası yoktu. Bazı haberlerin aksine CI kurulduğu günden bugüne bağımsız ve özel sektör tarafından desteklenen bir organizasyon olmuştur.

Sanat dünyası birkaç küresel konuda bir tavır koymuştur ancak CI yönetim kurulu başkanı olarak benim misyonum her zaman politik olay ve tartışmaların dışında kalmaktır. Türkiye’nin karmaşık politik durumuna dair yorumda bulunmaya hakkım yoktu. Şartlar göz önüne alındığında benim için de yanlıştı. Contemporary Istanbul sayesinde oluşturduğumuz bir çevreye o mektubu göndermemeliydim. Son aylarda Türkiye’de yaşanan gerilimlerin hepimiz farkındayız. Ama ne yazık ki duygularıma yenik düştüm.

Contemporary İstanbul’un amacı insanları en güzel yaratımların çevresinde bir arada tutmaktır, çatışma yaratmak değil. Attığım e-postanın hayatımı adadığım aynı misyona hizmet etmediğinin farkındayım. Bu yüzden Contemporary Istanbul’daki yönetici görevimi de böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için yeniden gözden geçireceğim.

Gelecek haftalarda, yönetim kurulumuzla yeni ortak yönetim biçimimizi tanımlamak için çalışacağız. CI dünyanın en prestijli sanat organizasyonlarından biri ve onun kültürlerarası diyaloğunu geliştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz.

Son birkaç 10 yılımı adadığım sanat, hayatımda her zaman büyük rol oynayacak. Sanat bizi bütün sınırları aşarak bir arada tutar. Bizi yönlendiren bu tutku ile bir arada kalalım.”