CHP’de kurultaya doğru: ‘İkinci aday İnce olacak, Kaftancıoğlu etkisi görülecek’

CHP’de genel başkan seçiminin yapılacağı kurultay öncesi kulisler hareketli.

Partinin 36’ncı kurultayı 3-4 Şubat’ta Ankara Spor Salonu’nda yurt çapından gelen delegelerin de katılımıyla ‘adalet ve cesaret’ sloganıyla yapılacak.

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Kurultay öncesi genel başkanlık için mücadele var. Şimdiye dek CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı.

Reuters’tan Gülsen Solaker’in haberine göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa geldiği Mayıs 2010’dan bu yana girdiği seçimleri kaybetmesi nedeniyle bazı kesimlerce yıpranmış ve başarısız olarak değerlendirilirken, diğer yandan ‘karşısına daha güçlü bir aday çıkmaması’ ve geçen yaz Adalet Yürüyüşü’ndeki performansı nedeniyle alternatifsiz görülüyor.

İnce haricindekilerin ‘üstü çizildi’

Parti tüzüğüne göre genel başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, resmen aday sayılabilmeleri için toplam delegenin yüzde 10’unun imzasını, yani 127 delegenin desteğini sağlamaları gerekiyor. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’nun dört rakibinden sadece İnce’nin yeterli delege imzasını toplayabileceği, diğer adaylar için ise bu ihtimalin zayıf olduğu belirtiliyor.

Partiden üst düzey bir yetkili, Kocasakal ve Eminağaoğlu’na parti tabanında çok tepki bulunması nedeniyle yeterli delege sayısına ulaşmalarının imkansıza yakın olduğunu, İnce’nin ise adaylığını ‘parti içi ana muhalefet’ boşluğunu doldurmak için açıkladığını belirterek bu tabloda Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının yüksek ihtimal olduğunu kaydetti.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun kaç delegenin imzasıyla aday olacağı, yarıştaki önemli belirleyicilerden biri olacak. Bu hususun illerden gelecek olan sonuçlarla hafta sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.

Kaftancıoğlu etkisi

Kurultayda genel başkanın yanı sıra partinin en üst karar alma organı olan 60 kişilik parti meclisi (PM) de seçilecek. Üst düzey bir parti yetkilisi, İstanbul il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu’nun da seçilmesiyle PM’nin yaklaşık yarısının değişmesinin kesin olduğunu ifade ederek Kaftancıoğlu’nun temsil ettiği ‘özgürlükçü sol’ çizginin parti politikalarına daha çok yansımasının beklenebileceğini belirtti.

Anketçi yorumu

Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, CHP’nin kurultaya genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ve İnce olmak üzere iki adayla girmesini beklediğini belirterek, “İnce’nin genel başkan olmasını isteyen bir kitle olmakla beraber, önümüzdeki yıllardaki üç seçime Kılıçdaroğlu’yla gitmek isteyenlerin sayısının daha fazla olduğu gözlemleniyor” diye konuştu.

Gezici, ilk gün yapılacak olan genel başkan seçimi sonucunun, ikinci günkü PM seçimini doğrudan etkileyeceğini dile getirerek “Ama kim genel başkan olursa olsun PM’nin 4/5 oranında değişeceğini ve 2019 seçim sürecine yeni kadroyla gireceklerini düşünüyorum” dedi.