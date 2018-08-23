Beşiktaş, ilk maçta Partizan’la berabere kaldı

Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi Partizan’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, bugün Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında deplasmanda Partizan’la karşılaştı.
Maçta ilk gol ev sahibinden geldi. Ricardo Gomes, 14’üncü dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Golden saniyeler sonra 15’inci dakikada bu kez Quaresma’nın ortası sonrası kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturan Tolgay Arslan oldu.
Bu golle Beşiktaş rakibi karşısında eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı.
Gelecek maç 30 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak. Turu geçen takım gruplara kalacak.