‘Barış için Akademisyenler’den intihar eden akademisyen için mesaj: Sorumluları tanıyoruz

‘Barış için Akademisyenler’, intihar eden araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş için yayınladığı başsağlığı mesajında “Sorumluları tanıyoruz, yargılanmaları için gereken mücadeleyi sonuna kadar yürütmekte kararlıyız” dedi.

Üç gün önce evinde intihar eden Traş’ın ardından açıklama yapan mensubu olduğu Eğitim-Sen, Traş’ın ‘barış imzacısı olduğu için görev süresinin uzatılmadığını ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğinden psikolojik travma geçirdiğini’ duyurmuştu.

Traş, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevliydi. Traş’ın, yurt dışına gönderdiği bir burs başvurusu mektubunda üniversitelerin kendisine ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladığı için iş vermediğini anlattığı ortaya çıkmıştı.

‘Bu elim sona sürükleyenler yönetici koltuğunda oturmakta’

Barış için Akademisyenler imzasıyla yayınlanan metin şöyle:

“‘Bu suça ortak olmayacağız!’ başlıklı metnin imzacılarından Mehmet Fatih Traş’ı 25 Şubat 2017 tarihinde kaybettik. Mehmet Fatih Traş’ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

“Sevgili meslektaşımızı bu elim sona sürükleyenler bugün üniversitelerin, devletin yönetici koltuklarında oturmaktadır. Sorumluları, dolayısıyla ölümünde dahil olanları tanıyoruz, yargılanmaları için gereken mücadeleyi sonuna kadar yürütmekte kararlıyız.

“Mehmet Fatih Traş’ı unutmayacağız!”