Aydın’da veli ‘kavgası’: Okulda tartıştı, caddede öldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrenci velisi Orhan İ., okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay’la caddede tekrar karşılaşınca silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi.

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Didim Valiler İlkokulu’na giden veliler Dilek Atalay ile Orhan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma çevredeki diğer veliler tarafından sonlandırıldı.

Ardından iki veli, okulun yakınlarındaki Ege Caddesi’nde karşılaşınca tartışma tekrar başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle 45 yaşındaki Orhan İ., tabancasıyla Atalay’a iki el ateş etti. Bir çocuk annesi 37 yaşındaki Atalay, göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atalay, durumu ağır olduğu için Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Soruşturma başlatan polis, suç aleti tabancayla birlike Orhan İ.’yi gözaltına aldı. Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.