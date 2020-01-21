Antik kent yakınındaki jeotermal santral sondajına 116 kişilik dava

Çanakkale’deki Assos Antik Kenti yakınlarında jeotermal enerji santrali için yapılmak istenen sondaja verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Bakrom Madencilik, Ayvacık ilçesindeki Büyükhusun Köyü’nde, antik kent yakınlarında sondaja başladı. Valilik de sondajlar için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verdi.

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Bunun üzerine köylüler, turizmciler ve STK üyelerinden oluşan 116 kişi, valilik kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Dilekçede, jeotermalin çevreye yaratacağı tahribat nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretimin önemli bir kayba uğrayacağı vurgulanarak UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, Parion ve Alexandria Troas gibi antik kentlerin de zarar göreceği kaydedildi.

Bölgedeki kültür mirasları arasında Adatepe Köyü Zeus Sunağı, Arıklı Köyü Gargara Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Babakale Kalesi ve köyü, Babakale Camii, Coşkuntepe Höyüğü, Polimedion Yerleşmesi, Behramkale Murat Hüdavendigar Camii, Tuzla Köyü ve Roma Köprüsü de yer alıyor.