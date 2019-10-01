Antalya’da kadına şiddet: Adamın kadını dövmesini uzun bir süre izlediler

Antalya’da bir parkta bir adamın bir kadını uzun bir süre dövmesi çevredeki vatandaşlar tarafından sadece izlendi. Adamın kadını saçından tutarak dövmeye devam etmesine seyirci kalınması ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fotoğraflar: DHA

Olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi.

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Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir adam ve bir kadın parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup darp etmeye devam ediyor.

Uzun süre şiddete maruz kalan kadın yardım çığlıkları atıyor. Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek dayak olayını izliyor.

Bir süre sonra gelen polis kadın ve adamı karakola götürüyor.