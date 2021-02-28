Annesi ve üvey annesini öldürüp intihar etti

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı annesi ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Çanta Mahallesi’ndeki evde, Murat Berk ile annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine annesi Gülsüm Berk ile Güler Kaya’yı öldüren Murat Berk, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin incelemesinin ardından üç kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.