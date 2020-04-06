Almanya’nın planı hazır: Tecrit uygulamaları iki hafta sonra sona erecek

Almanya, 19 Nisan sonrasında tecrit uygulamalarını sona erdirme planları kapsamında, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu, halka açık toplantılarda sınırlamalar ve enfeksiyonun hızlı takibi de dahil olmak üzere önlemler içeren bir liste hazırladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yetkililer bu önlemlerin tecrit uygulamalarından sonra yaşamın normale dönmesine imkan tanıyacağını düşünüyor.

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Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen, Reuters’in ulaştığı taslak eylem planında yer alan önerilere göre, kamu yaşamı kademeli olarak normale dönse bile alınan önlemlerin virüsün bulaşma çarpanının 1’in altında kalmasını sağlayacak yeterlilikte olması gerekiyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın araştırmasına göre, bunun mümkün olabilmesi için, enfekte olmuş kişinin, tanı konduktan 24 saat sonra, temas ettiği kişilerin yüzde 80’inden fazlasını izlemek için mekanizmaların mevcut olması gerekiyor. Bunun ardından, okullar bölgesel olarak yeniden açılabilecek ve sıkı sınır kontrolleri gevşetilebilecek.

Araştırmaya göre hastanelerin kapasitesinin yeterli olduğu düşünülüyor ve yetkililer olabildiğince hızlı şekilde ulusal tecritten salgın hızını kontrol altında tutma önlemlerine yönelmeli.

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Araştırmada, AB sınırlarında gelişmiş kontrol sistemi, Schengen bölgesinde ise açık sınırlar önerildi.