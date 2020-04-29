Almanya’da ‘eşçinsellik hastalıktır’ diyen Türk doktor görevden uzaklaştırıldı

Almanya’da kalp cerrahı olarak çalışan Metin Çakır’ın sosyal medya hesabından eşcinselliğin ‘hastalık‘ olduğunu söylemesi üzerine görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Karlsruhe’deki Helios Kliniği’nde 20 yılı aşkın süredir görev yapan Çakır, sosyal medya hesabından, ‘‘Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim” yazmıştı.

Reklam

Çakır gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Helios Kliniği yönetimi cerrahın açıklamalarının kurumun değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Çakır’la birlikte geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

(1/2) Liebe Community, als Unternehmen fördern wir die Vielfalt unserer Mitarbeiter. Diversität und Inklusion sind uns sehr wichtig. Die fraglichen Äußerungen stimmen keineswegs mit den Handlungsgrundsätzen bei Helios überein. Reklam April 28, 2020

Çakır’ın durumun yetkili tabip odası ile değerlendirileceği kaydedildi. Kurum, yasal süreç başlatma haklarının saklı olduğunu belirtti.

Karlsruhe’deki LGBTI+ örgütlerinden de tepki yağdı. Örgüt sözcüsü Axel Hochrein, Çakır’ın görüşlerinin ‘rahatsız edici ve kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Örgüt LGBTI+ bireylere Helios Kliniği’nden hizmet almama çağrısı yaptı. Açıklamada, “LGBTI+ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan, profesyonel bir tedavi alamayacak olmasından derin bir rahatsızlık duyuyoruz” dendi. Çakır’ın ulusal ve uluslararası etik sözleşmelerini ihlal ettiği söylendi. Örgüt Baden-Württemberg eyaletindeki yetkilileri cerrahın açıklamarına karşı göreve çağırdı.