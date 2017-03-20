Al gülüm ver gülüm: AKP’li bakanlar akrabalarını kurumlarına karşılıklı müdür atadı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, akrabalarını karşılıklı olarak kendi kurumlarına müdür olarak atadı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Çelik’in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu, geçen ay Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi genel müdürü oldu.

Çelik’in oğlu ile Büyükhatipoğlu’nun kızı geçen yıl ekim ayında evlenmişti.

Devlet Su İşleri’nde (DSİ) daire başkanlığı ve başmüfettiş görevinde bulunan Bakan Özlü’nün ağabeyi Hasan Özlü ise geçtiğimiz hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne daire başkanı olarak atandı.

Hasan Özlü, bu hafta da Tarım Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı vekilliğine getirildi.