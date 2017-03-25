AKP başvurdu, YSK uyguladı: Üç kentte 164 HDP ve CHP’linin sandık üyeliği iptal

Mardin, Batman ve Siirt’te toplam 164 HDP’li ve CHP’linin sandık başkanlığı ve üyeliği iptal edildi.

Dihaber’in haberine göre AKP’nin İstanbul Güngören ilçe teşkilatı, 1’inci Seçim Kurulu’na başvurarak, yurt çapında sandıklarda görev yapacak CHP ve HDP’liler hakkında soruşturma olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Başvuruda şunlar kaydedildi: “…CHP ve HDP adına kuradan çıkan sandık kurulu başkanları ile ilgili olarak başsavcılıklardan haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı hakkında bilgi alınması ve bilgi alınanlar hakkında soruşturma veya kovuşturma olanların listelerden çıkarılmasını arz ve talep ederiz.”

Batman’da 40 kişiye iptal

Batman’da seçim kurulu 40 kişiyi görevden aldı. Buna gerekçe olarak ‘soruşturmaları olduğu’, ‘örgütle ilişkilendirildikleri’ ve ‘saygın kişilik olmadıkları’ gösterilirken, HDP’nin itirazları dikkate alınmadı.

HDP Batman il örgütünün açıklamasına göre Batman merkezde sandık başkanlığı kurulu için seçilen 200’ü aşkın kişi AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen üyesi ve memur. YSK, HDP’nin buna dair başvurusunu da reddetti.

‘İyi ün sahibi değiller’

Siirt’te de 16 Nisan’da sandıklarda görev yapacak, daha önce de sandıklarda görev alan 31 asil HDP’linin üyeliği ‘İyi ün sahibi olmak’ kriterine uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Kentte daha önce de 69 kişinin başvurusu çeşitli gerekçelerle iptal edilmişti.

Nusaybin’de 24 iptal

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de CHP ve HDP’den 24 kişinin sandık başkanlık görevi iptal edildi.