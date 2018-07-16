Adnan Oktar soruşturması: Gözaltı sayısı 187, villadan ‘nü’ tablolar da çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 187’ye yükseldi.

Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada 11 Temmuz sabahı eş zamanlı polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda, 30 farklı suç isnat edilen Oktar ve 100’ün üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Mali suçlarla mücadele polisleri bugün tekstil firmasında yönetici olan Mehmet Alp Ünlü’yü de gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 187’ye yükseldi. Ünlü’nün şirketine MASAK raporu sonrası el konduğu da öğrenildi.

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Oktar ve grubunun emniyette ifadelerinin alınmasına başlandı. Gözaltın alınan kadınların çoğunun, doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu bildirildi.

Oktar’ın Kandilli’deki villasında yapılan aramada, nü resimler, altın kaplamalı vazo ve tepsi gibi bazı eşyalar, ruhsatsız bir tabanca ve dizüstü bilgisayarlara el kondu.

Oktar bugün ters kelepçeli bir şekilde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar, gazetecilerin ısrarlı sorularına ‘sus’ işareti yaparak karşılık verdi.