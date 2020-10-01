AC/DC döndü!

İslam’a ve Muhammed Peygamber’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.