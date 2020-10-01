AC/DC döndü!

Avustralyalı hard rock efsanesi AC/DC üyeleri yeniden bir araya geldi.
Grubun Instagram sayfasındaki paylaşımda vokalist Brian Johnson, bas gitarist Cliff Williams, davulcu Phil Rudd, lead gitarist Angus Young ve ritim gitarist Stevie Young’ın birlikte fotoğrafı yayınlandı.
“Hazır mısınız?” mesajıyla gönderilen paylaşımda yeni bir albüm ya da turne havadisi verilmedi.
Rudd 2015’te ‘uyuşturucu bulundurmak’ ve ‘asistanını ölümle tehdit etmekten’ ötürü sekiz ay hapis cezası almıştı.
Stevie Young 2014’te demans teşhisi alan, 2017’de de hayatını kaybeden Malcolm Young yerine gruba katılmıştı.
Grup en son uzunçaları ‘Rock or Bust’ı 2014’te çıkarmıştı.