ABD ve AB’den Boğaziçi tepkisi: Gözaltılar endişe verici

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına yapılan müdahaleden ‘endişe duyulduğu’ ve ‘cinsel azınlıklara yöneltilen söylemi kınama’ açıklamaları geldi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik ‘kayyım rektör’ protestolarında toplam 200’ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün canlı bağlandığı il kongrelerinde “LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayraklar çizilmiş görsele ilişkin gözaltı haberini duyurduğu Twitter paylaşımında “4 LGBT sapkını gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı.

Reuters’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ‘protestolarda öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını’ belirterek şunları ifade etti: “Bu protestolar nedeniyle LGBTİ+ bireylere yöneltilen söylemleri şiddetle kınıyoruz.”

Reklam

AB: Son derece kaygı verici bir durum

Euronews Türkçe’ye konuşan AB Komisyon yetkilileri, “Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye’de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır” dedi.

AB’den gelen açıklamanın devamında ‘meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin Boğaziçi Üniversitesi’nin kapsayan iki ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu’ belirtilerek “Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kalan 51 kişi’den 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12’si için ev hapsi verildi, dokuzu ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.