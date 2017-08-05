87 ülkeden büyük: Türkiye 10 yılda tarım alanlarının yüzde 8.2’sini kaybetti

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Türkiye, son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 8.2’sini, toplam tarım alanlarının da yüzde 5.22’sini kaybetti.

AA’nın haberine göre yüzölçümü söz konusu alandan daha küçük 87 ülke bulunuyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’de ekilen ve dikilen tarım alanı 23 milyon 763 bin hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam tarım alanı da 38 milyon 380 bin hektar olarak belirlendi.

Tarım alanlarının yüzde 40.58’ini ‘tahıllar ve diğer bitkisel ürünleri’, yüzde 10.55’ini ‘nadasa bırakılan topraklar’, yüzde 2.10’unu ‘sebze bahçeleri’, yüzde 0.01’ini ‘süs bitkileri’, yüzde 8.67’sini ‘uzun ömürlü bitkiler’ ve yüzde 38.08’sini de ‘çayır ve meralar’ oluşturdu.

Son 10 yılda toplam tarım alanının yüzde 5,22 (2 milyon 113 bin hektar) azaldığı tespit edildi.

En fazla tarım alanı kaybı, ‘tahıllar ve diğer bitkisel ürünleri’nde gerçekleşti. 2006’da 17 milyon 440 bin hektar olan alan, yaklaşık yüzde 11 azalarak 15 milyon 574 bin hektara geriledi.

2006 yılında Türkiye’nin toplam tarım alanı 40 milyon 493 bin hektar olarak açıklanmıştı.