16 yaşında ağabeyinin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldı; anne-baba şikayetçi olmadı

Konya’da, geçen yıl lise ikinci sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, hamile olduğu belirlenen H.E.’nin (16), iki yıl boyunca ağabeyi R.E.’nin (31) cinsel istismarına maruz kaldığı ve bebeğin R.E.’den olduğu ortaya çıktı.

‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 56 yıla kadar hapsi istenen R.E.’nin davası başladı. R.E., savunmasında, kız kardeşiyle ilişkiye girdiğini, alkollü olduğunu ve bir şey hatırlamadığını öne sürdü.

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‘Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını anımsamıyorum’

Mahkemede, ilişki için kız kardeşini zorlamadığını ileri süren R.E. şunları söyledi: “Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum. Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını söyledi.”

Duruşmaya katılan H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Durumdan bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

‘Bebek operasyonla alındı’

Habere göre H.E, geçen yıl hastaneye götürüldüğünde, anne karnında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek operasyonla alındı. Genç kızın durumu savcılığa bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017’den beri ağabeyi R.E.’nin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

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Korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini belirten H.E., hamile olduğunu anladıktan sonra da ağabeyinin cinsel istismara devam ettiğini, hamilelikle ilgili ise “Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde” dediğini anlattı.

H.E.’nin ifadesinin ardından R.E., gözaltına alındı. Kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.E. de devlet korumasına alındı.