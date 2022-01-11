‘Susuz’ çamaşır makinesi geliyor

Susuz çamaşır makinesi, karbondioksiti soğutup sıkıştırıyor ve onu gaz halinden sıvı haline getirerek su yerine kullanıyor.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çamaşır makinesi sıvılaştırılmış karbondioksiti tekrar gaza çeviriyor ve bir sonraki yıkamada tekrar kullanıyor.

Bu teknoloji su, deterjan veya başka bir madde kullanmadan, sadece karbondioksitle kirleri temizleyebilir. Makine, su ve gaz tahliyesi yapmadığı için çevre dostu bir nitelik de taşıyor.