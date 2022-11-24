Sadece bu yıl 1,5 milyar dolar kazanan Buffett, şirketinin 758 milyon dolarını bağışladı

Dünyanın en zengin altıncı kişisi Warren Buffett, 758 milyon dolarlık Berkshire hissesini bağışladı. Kişisel serveti 110 milyar doların üzerinde olan ABD’li yatırımcı, piyasadaki kargaşaya rağmen sadece bu yıl 1,5 milyar dolar kar etti.

Duayen yatırımcı Warren Buffet’tan hayır kurumlarına yüklü bağış. (Reuters)

Buffett, çarşamba günü Susan Thompson Buffett Vakfı’na 1,5 milyon B Sınıfı hisse ve Sherwood Vakfı, Howard G. Buffett Vakfı ve NoVo Vakfı’na 300 bin hisse bağışladı.

BloombergHT’nin aktardığına göre 92 yaşındaki Buffett, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 110,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin altıncı kişisi.

Sıralamadaki milyarderlerin çoğunun net serveti piyasadaki kargaşanın ortasında düşerken, Buffett bu yıl 1,5 milyar dolar kazandı.

2010’da Warren Buffet, arkadaşları Bill Gates ve Melinda French Gates ile birlikte, ya yaşarken ya da ölümde servetinin yüzde 99’unu bağışlayacağını söyleyerek Bağış Sözü’nü başlatmıştı.

Buffet, Bill & Melinda Gates Vakfı’na şimdiden 32 milyar dolardan fazla Berkshire hissesi verdi ve aile üyelerinin vakıflarına düzenli olarak bağışta bulundu.