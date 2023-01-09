Klozet trendi aldı başını gidiyor: Bu şirketler çişinizin peşinde

Tüketicilere yönelik en geniş kapsamlı elektronik fuarında bu yıl öne çıkan trendlerden biri idrar tahlili yapan tuvaletti.

Yakın gelecekte teknolojinin olanaklarının nasıl genişleyeceğini görmek için en doğru adreslerden CES (Consumer Electronics Show) bu yıl 5 ile 8 Ocak arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlendi.

Mobiliteyle birlikte öne çıkan trendlerden biri, idrar ve dışkıyı tahlil ederek sağlığımızla ilgili erken uyarı yapan tuvaletlerdi.

Yeni nesil startuplar, kalp atışlarını sayan bilekliklerle ya da uyku kalitesini ölçen uygulamalarla yetinmedi. Teknoloji dünyasını ve yeni girişimleri yakından izleyen Techcrunch’ın haberinde, evdeki tuvaleti tahlil laboratuvarına dönüştürmek için çalışan girişimlerin bu yıl peş peşe çıkardığı ürünler derlendi.

Withings

Sağlık donanımı şirketi Withings bu hafta Avrupa’da U-Scan adlı idrar tahlil aparatını çıkardı. Şirket, ABD’de de piyasaya çıkmak için Gıda ve İlaç Dairesi’yle (FDA) görüşüyor. Ürünü el değmeden kullanmak mümkün.

Vivoo

Vivoo uzun süredir evde idrar test şeritleri üretiyordu. Şimdi bunu bir sonraki aşamaya taşıdı ve akıllı tuvaletle birleştirdi. Ürün, yatılı bakım, yaşlılık ve sağlık hizmetleri pazarlarını hedefliyor. Elde tutulan idrar şeritleriyle idrar testi yapmakta zorlanabilecek kişilere alternatif sunuyor.

Olive

İsrailli girişim Olive kısa süre önce 10 milyon dolarlık bir fon topladı ve optiği yalnızca idrarı analiz etmek için kullanmayı vaat ediyor. Firma, şerit veya ek aksesuar gerektirmeyen özel bir klozet kapağı kullanıyor. Bakım evlerini hedefliyor, ancak sağlık sektörlerine de açılmayı umuyor.

SZM

Bu yıl vücut atıkları yalnız idrarla sınırlı değil. Kakanın ‘görsel analiz‘ini yapmayı vaat eden SZM (Special Zone Master) dışkı şekillerini ve rengini analiz etmeyi, bağırsak hareketlerinizin zamanını ve sıklığını kaydetmeyi ve ayrıca kanlı olup olmadığını saptamayı vaat ediyor.