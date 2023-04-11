İyi Parti’nin Gaziantep adayı ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla SPK markajına alınmış

Gaziantep’te İyi Parti’nin birinci sıradan aday gösterdiği Mehmet Mustafa Gürban iki yıl önce ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) markajına alınmış.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı Gaziantep’ten üç aday çıkarmıştı. Adaylardan ikisi CHP’den biri de İyi Parti’dendi.

Bu seçimlerde Gürban’ın İYİ Parti tarafından hem de birinci sıradan aday gösterilmesi sosyal medyada hayli tepki çekti.

Zira Gürban 2021’de SPK’dan ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza almıştı. Kararda Gürban’ın sosyal medya hesabı üzerinden ‘menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcılı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenmiş’ ifadesi yer aldı. SPK ‘yapay piyasa oluşumu’nu engellemek için Gürban’a altı ay işlem yasağı da getirdi.