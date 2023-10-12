İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son dokuz yılın en düşüğünde

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları, endişe verici şekilde azalmaya devam ediyor.

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Son yıllardaki düşük yağışlar ve artan su tüketimi İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını vurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 22,36 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde yüzde 0,66 azaldı. Son bir haftadaysa yüzde 5,1 düştü.

Bu veriler, son dokuz yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluğu bugün itibarıyla şöyle:

Ömerli: Yüzde 47,4.

Darlık: Yüzde 36,6.

Istrancalar: Yüzde 15,5.

Elmalı: Yüzde 17,2.

Terkos: yüzde 11,0.

Sazlıdere: Yüzde 8.

Büyükçekmece: Yüzde 4,2.

Alibey: Yüzde 24,5.

Kazandere: Yüzde 4,8.

Pabuçdere: Yüzde 3,4.