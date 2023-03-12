Dünyanın en yalnız balinası ‘Kiska’ hayatını kaybetti

Hayvan hakları savunucularının, ‘dünyanın en yalnız orka’sı’ olarak adlandırdığı Kanada’daki son tutsak katil balina ‘Kiska’ 47 yaşında öldü.

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1976 yılında Atlas Okyanusu sularında doğan Kiska, 1979’da Free Willy filminin yıldızı ‘Keiko’ ile birlikte İzlanda sularında yakalandıktan sonra Niagara Şelaleleri’ndeki bir hayvanat bahçesi ve eğlence parkı olan Marineland’de yaşadı.

Beş yavrusu da ölen Kiska, Kanada’da esaret altında tutulan son katil balina olarak kayıtlara geçti.

Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar (PETA), Kiska’nın ‘son yıllarını sıkışık bir tankta izole edilmiş, sonsuz daireler çizerek ve kayıtsızca yüzerek geçirdiğini’ söyledi.

Kiska hakkında

Katil balinalar olarak da adlandırılan orkalar, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi. Henüz üç yaşındayken Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yakalanan Kiska ilk olarak, Free Willy’de rol alan Keiko da dahil olmak üzere diğer dört genç orka ile birlikte yaşadığı İzlanda’daki bir akvaryuma götürüldü.

Kısa bir süre sonra Kiska, Keiko ile birlikte MarineLand’e satıldı. 12 yılını küçücük bir tankta tamamen tek başına geçiren Kiska’nın titrediği ve kafasını duvara çarptığı görüntüler milyonlarca insanın tepkisine neden olmuştu.

PETA, Kiska’yı yavrularının beşinin de yedi yaşına gelmeden ölmesinden sonra ‘dünyanın en yalnız orkası’ olarak tanımlamıştı.