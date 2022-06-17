Batman’in kapağı açık artırmayla satıldı: 2.4 milyon dolar

Batman’in ilk sayısının kapağındaki çizimin orijinali İnternet üzerinden yapılan açık artırmada satıldı.

Heritage Auctions’da gerçekleşen satışla eser bu satışla, 1 milyon doların üzerinde değeri olan çizimler arasında katıldı. Frank Miller ve Lynn Varley’in 1986’da yaptığı çizim, Batman: Kara Şövalye’nin dört sayılık mini serisinin ilkinde yer alıyordu.

Milyon dolarlık çizgiler

TinTin’in Hergé imzalı 1936 tarihli çizimi

Türkiye’de TenTen olarak bilinen TinTin’in Hergé imzalı 1936 tarihli çizimi geçen sene 3.9 milyon dolara satıldı. Bir başka değerli çizgi Frank Frazetta’nın, 1969’da yaptığı ‘Mısır Kraliçesi’. Bu çizim Eerie dergisinin 23’üncü sayısının kapağında yer almış, 2019’da yine Heritage Auctions’da 5.4 milyon dolara satılmıştı.