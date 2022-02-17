MEHMET AKSEL

Biraz yoğunluktan, biraz da yorgunluktan iki haftadır yazı yazamıyorum, özür dilerim.

Geçen sabah Lizbon’da evde kahvaltı sonrası iPad’imden gazeteleri okur ve kahvemi içerken Teri, “Alışverişe çıkıyorum, marketten bir şey ister misin?” diye sorunca, “Bana bir gazete alır mısın lütfen” dedim.

Okuyabileceğimden değil de o kadar kötü, moral bozucu, sıkıcı, iç karartıcı haberler ve o kadar umut törpüsü köşe yazıları okuyordum ki bi görmek ve incelemek istedim Portekiz gazetelerinde neler var, bu arkadaşlar nelerden muzdarip acaba kendi dünyalarında diye.

Şaşırdı tabii Teri de ama getirmiş gazetemi sağolsun.

Bizim gazetelerdeki birinci sayfanın iç karartıcılığı, üçüncü sayfayı kaplayan çoğunlukla kadın cinayetleri ve ekonomi sayfalarındaki karamsarlık harici aynı dizilişte denilebilir Portekiz gazeteleri için.

Onlarda da bu ara Rusya-Ukrayna gerilimine ayrılmış bir sayfa trafiği var, onların da Covid 19’a ayırdığı ciddi bir bölüm var sayfalarında ve tabii ki çok detaylı spor ve çok detaylı kültür bölümleri var.

Kapak sayfası ise iki ana konuya bölünmüştü anladığım kadarıyla.

Biri Cascais’de (Lizbon’un 20 dakika uzağında bir şehir) tarihi ve büyük bir park içindeki kaykay pistiyle ilgili orada yaşayanların talepleri ve bu konuda yapılacak halk oylaması.

Biri de Portekiz Başbakanı António Costa’nın yeni hükümet programı için gazetenin 100 iş kadınından aldığı 100 ayrı fikirdi. Çok ilgimi çekti bu konu.

Özellikle de Lizbon’a gitmeden evvel son akşamüstü bir kadeh içki eşliğinde tatlı bir sohbete uğradığım Gülseren ve Hüsam abiyle (Onanç) üst üste gelince, kadınlarla yapılmış bir çalışma daha da güzel bir tesadüf oldu benim için.

Özetle şöyle giriyor konuya gazete…

Onlar nüfusun çoğunluğudur, ancak çoğu zaman duyulmazlar. Onlara söz vermenin zamanı geldi. Eşi görülmemiş bir girişimle 100 kadın, ülke için hükümet programında görmek istediği 100 fikir sunuyor.

Ülkemizde kadınlar nüfusun yüzde 52,4’ünü oluşturuyor ve tek ebeveynli ailelerin yüzde 85,5’inden sorumlu.

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 58’i olmalarına rağmen, şirketlerde ve devlet kurumlarında üst sıralara erişmekte hala büyük zorluk çekiyorlar ve siyasette yeterince temsil edilmemeye devam ediyorlar. Yeni parlamentoda kadın milletvekilleri sandalyelerin sadece yüzde 37’sine sahip. Yürütme organının bileşimi ise henüz bilinmiyor, ancak sosyalistler eşit olması gerektiğini iddia ettiler.

Eşitlik adına 100 kadından hükümet programında yer almasını istediği önerileri istedik. Girişim, çok uluslu JWT’ye liderlik eden ve Earth Watchers’ı kuran Susana Carvalho’dan ve Business as Nature’ın başkanı Susana Viseu’dan, sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik eden ve etkileyici olarak kadınlara özel önem veren bir STK’dan geldi.

Expresso (baktığım gazete), meydan okumaya katıldı ve tüm fikirleri cuma gününe kadar sundu. İşte ilk 40.

Hepsini ilgi ve merakla okudum ama sizinle sadece kendi konumla ilgili olanların özetlerini paylaşıyorum müsaadenizle, ilgilenenler için internet adresi burada (Google Translate İngilizceye ve mükemmel olmasa da Türkçeye de çeviriyor).

Eğitim alanındaki önerilerin çokluğuna (yüzde 25-30) dikkatinizi çekmek isterim.

Ana Rita Bessa, CEO Leya

Eğitimde dijital dönüşümü hızlandırma kapsamında Z Kuşağı’nı ve eğitmenlerini 5G’ye değil 6G ve yapay zekanın ortak veri olacağı bir bağlamda hazırlamak gerekliliğinin meclise taşınması.

Angela Barreto Xavier, tarihçi

Dijital altyapıdan başlayarak dijital içeriğin devlet, özel kurumlar, özel okullar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar tarafından daha da geliştirilmesi ve tüm bölgelerde ailelere ulaştırılabilmesi.

Beatriz Camacho, Ulusal Gençlik Konseyi yönetim kurulu üyesi

Yüksek öğretime ve iş piyasasına erişimde yaygın eğitim ve öğrenim yoluyla kazanılan becerilerin yanısıra gençlerin esenliğine, uyumuna, bireysel ve sosyal katılımına katkısının kabul edilmesi ve değer verilmesi. Gönüllülük, spor veya değişim faaliyetlerinde ve projelerinde kazanılan becerilere sahip gençlerin giriş notlarında bir artış göz önünde bulundurularak yüksek öğretime erişimin yeniden yapılandırılması.

Carolina Mendonça, Turizm Destinasyonu Sürdürülebilirlik Yapısı koordinatörü, Azorlar

İklim değişikliği gibi karmaşık zorluklarla uyumlu müfredat planlarının yenilikçi disiplinler arası yeniden düzenlenmesiyle okul öncesi eğitimden ortaöğretime ve yüksek öğretime kadar eğitim sisteminin bu konuda reformu.

Demiş ki: “Yarının değişim ajanlarının eylem araçlarıyla donatıldığı bir senaryo hayal edin! Karmaşık zorlukları anlamaya ve fırsatları belirlemeye geldikleri pratik ‘sistem düşüncesi‘ alıştırmaları ile ellerinde kılavuzlarla sorunları çözmek için eğitildiler. Bu genç insanlar her problemde teşvik edici bir meydan okuma görebiliyorsa, sosyal ve çevresel etkiye sahip yenilikçi çözümler yelpazesini hayal edin.”

Cecília Meireles, hukukçu

Demiş ki: “Salgının en ciddi sonuçlarının öğrenciler ve çocuklarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu kuşağın en az iki yıl boyunca tamamen anormal koşullarda ders aldığını bilmemiz gerekiyor. Birçok çocuk için çevrimiçi dersler işe yaramadı, evde takip yoktu ve çok daha az açıklama vardı. Bu çocuklar için okul, fırsat eşitliğinin ve sosyal asansörün garantörüdür. Bu nedenle Portekiz’in acilen daha iddialı ve her şeyden önce kaybedilen öğrenmenin kurtarılması için çok daha somut bir plana ihtiyacı var.”

Cláudia Almeida e Silva, Singularity Capital’in yönetici ortağı ve ‘A Praça’ projesinin kurucu ortağı

Üç kilit alan için üç önlem tavsiyesinde bulunmuş: Eğitim, iş ve doğal Kaynaklar.

Eğitimde, bilgi alanlarının çeşitliliğine ve toplumla etkileşime değer veren bir ‘akademik pasaport‘ oluşturulması. Bu pasaport, üniversite giriş ortalamasına sayılır. Takip edilecek alanlar konusunda daha katılımcı, meraklı ve daha az kararsız öğrencilerimiz olurdu.

Şirketlerde, ekolojik ayak izlerini azaltan ve kapsayıcılığı, çeşitliliği ve eğitimi teşvik eden vergi şirketlerini ödüllendirmek yerine ödüllendirmek için bir ‘mali pakt‘ oluşturulması.

Doğal kaynaklar ve çevre bölümünde, su ve bio çeşitliliği ulusal çıkarların stratejik alanları olarak yerleştirilmesi.

Fernanda Freitas, iletişim şirketi Eixo Norte-Sul’un genel müdürü

Tüm okullarda inovasyon ve sosyal girişimcilik, içerme ve gönüllülüğün çalıştığı bir laboratuvar uygulaması kurularak her öğrencinin çevrelerinde çözmek istedikleri sorunları araştırdığı, yenilikçi çözümler denediği, değerlendirdiği, duygularını, beklentilerini ortaya çıkartarak dünyayı değiştirme arzusuyla büyüyen çocuklar yetişmesi.

Francisca Assis Teixeira, Ubuntu Liderler Akademisi koordinatörü

Küresel Riskler Raporu 2022/Dünya Ekonomik Forumu raporunda ana risklerden biri ruh sağlığıdır. Nedenleri çoktur ve önleme konusunda ciddi bir yatırım gerektirir. Eğitim, bir VUCA (Uçucu, Belirsiz, Karmaşık ve Belirsiz) Dünyasında gezinmek için gerekli olan sosyo-duygusal becerilerin gelişimini destekleyen birincil önleme alanıdır. Bu nedenle; öğretmen eğitiminde, sosyo-duygusal becerilerde (CSE) eğitimi çapraz ve derinlemesine bir şekilde entegre eden yanıtlar oluşturmak; okul öncesi eğitimden yüksek eğitime kadar tüm eğitim seviyelerinde, belirlenmiş öğretim süreleri, zaman çizelgesi ve sorumlu bir şekilde CSE programları geliştirmek önemlidir.

Isabel Mota, Gulbenkian Vakfı Başkanı

Demiş ki: “Portekiz’de, 2020’den bu yana, yüz yüze öğretim faaliyetlerinin ardı ardına askıya alınması nedeniyle, çocuklar ve gençler sadece çok ihtiyaç duydukları eğitimden mahrum kalmakla kalmamış, aynı zamanda uzaktan eğitime erişimin doğasında var olan sosyal eşitsizlikleri de görmüşlerdir. Yapılandırma önlemi olarak, temel eğitimde öğrenmeyi desteklemek için büyük bir girişime ihtiyacımız var. Hem müfredat içeriğine hem de öğrenme için temel ve temel koşullara – özellikle mentorların ve öğretmen eğitiminin varlığına – odaklanarak, bu neslin öğrencilerinin en azından önceki neslin yeterliliklerine ulaşmasını sağlamak gereklidir.“

Hepsi harika. Ben neye hasta oldum söyleyeyim mi?

Yeni kurulan parlamentoda kadın milletvekillerinin sandalyelerin sadece yüzde 37’sini işgal edecek olmasından çok da memnun değiller ve ‘Yürütme en az yarı yarıya olmalı’ düşüncesindeler.

Darısı tüm akıllı yönetimlerin başına.