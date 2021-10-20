10 kadından dokuzu cinsel organını tanımıyor

Vajina, klitoris, orgazm demekten artık çekinmememiz kadın cinsel organını tanıdığımız anlamına gelmiyor. Kadın cinselliğinin daha iyi anlaşılması için çalışan aktivist gruplara, artan bilimsel çalışmalara, internet üzerinden kolaylıkla ulaşılan enformasyona rağmen kadınların yüzde 91’i, vulvanın farklı bölümlerinin adını bilmiyor.

Bütün dünyada ses getiren La Viva Vulva hareketi kadın pedi Libresse’de de yankı buldu. Marka, baktığı her yerde ‘vulva’ gören bir reklam filmine imza attı.

The Guardian’ın bilimsel bir çalışmaya dayandırarak yayınladığı habere göre bir grup jinekolog ve halk sağlıkçısı Britanya’daki hastanelerin jinekoloji servislerinin bekleme salonundaki kadınlara, vulvanın farklı bölümlerini gösteren bir grafik dağıtıp isimlerini yazmasını istedi.

Sonuçlarda, kadınların yalnızca yüzde 9’unun, vulvanın yedi bölümünü doğru olarak isimlendirebildiği belirlendi. Bunlar, klitoris, labia majör (dış dudak), labia minör (iç dudak), üretral açıklık (idrar deliği), vajina girişi, perine (vajina ile anüs arasındaki bölge) ve anüs.

Çalışmayı yürüten isimlerden Dr. Dina El-Hamamsy, “Bu araştırmayı yapmak istedik çünkü pek çok hastanın yaşadığı sağlık problemini doğru ifade edemediğine dair kaygılarımız vardı” dedi.

Psikoseksüel psikoterapist Kate Moyle ise cinsel eğitimin daha çok üreme ve gebelikten korunma odaklı yürütüldüğüne şu ifadelerle işaret etti: “Erkeklerde üreme ve haz çoğunlukla örtüşüyor. Kadınlarda üreme ve haz organları farklı. Klitoris haz için temel cinsel organ, vajinanın işlevi ayrı. Oysa bugüne kadar daha çok ikincisi üzerinde duruldu.”

İşinin büyük bir kısmının eğitim olduğunu söyleyen Moyle, “Cinsel organları tanımak, işlevlerini bilmek, anatomisini anlamak bile kadınları güçlendiriyor” dedi.