Valilik kararı: İzmir’de ‘izinsiz’ Suriyeli mültecilere seyahat yasağı

İzmir’de ‘Yol İzin Belgesi’ olmayan Suriyelilere bilet satışı ve kent dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Valiliğin aldığı karar göre, izin belgesi almayan Suriyelilere kara, deniz, hava ve demiryoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından bilet satılamayacak.

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Yine mültecilerin bu belge olmadan kent dışına çıkmaları da yasaklandı. Yasak, ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ bulunan mültecileri kapsıyor.

‘İzinsiz ayrılmanın önlenmesi…’

Valilik duyurusunda şöyle dendi: “Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla; Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce verilen geçerli ‘Yol İzin Belgesi’ni ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Yolcu taşımacılığı yapanlar, Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlardan, ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ ile birlikte, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yol İzin Belgesi’ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir.”

Belgesi bulunmayan Suriyeliler de emniyet müdürlüğü ve göç idaresi müdürlüğüne bağlı sevk merkezlerine yönlendirilecek.

Yasağa uymayan firmalara da idari para cezası kesilecek.

Valilik, yasakla, ‘mültecilerin kendilerine sunulan hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesinin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının ve göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanmasının amaçlandığını’ bildirdi.