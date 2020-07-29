‘Sosyal medya’ teklifi geçti: Kullanıcının ‘port bilgisi’ de belirlenecek

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ‘sosyal ağ sağlayıcı’ diye yeni bir tanımlama getiriliyor.

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Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, ‘sosyal ağ sağlayıcı’ diye tanımlanacak.

Yüzde 90’a kadar erişim engeli

Teklif günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğü getiriliyor. Bu düzenlemeye uymamaları halinde ilgili sosyal ağlara reklam yasağı ve kademeli olarak yüzde 90’a kadar erişim engeli getirilecek.

Ayrıca sosyal ağ şirketlerinin kullanıcı verilerini Türkiye’de tutma zorunluluğu getiriliyor. Aksi takdirde büyük para cezaları öngörülüyor.

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‘Suç oluşturan’ içerik

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanacak.

İçeriğin çıkarılması kararları, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

Port bilgisi

Görüşmelerde, AKP ve MHP’nin ortak önergesiyle, teklife, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren ‘trafik bilgisi’ tanımına ‘port bilgisi’nin de eklenmesine ilişkin hüküm ihdas edildi.

Söz konusu önergeyle, aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.