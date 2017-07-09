Rahşan Ecevit’ten Kılıçdaroğlu’na: Anlamlı yürüyüşünüz, manen de olsa her zaman devam etsin

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Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kuruluşuna öncülük eden, genel başkanlığını yapan Rahşan Ecevit, ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştiren CHP liderine mesaj gönderdi: “Mitingden sonra manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan 427 kilometrelik yürüyüş dün Kartal Dragos’ta sona erdi.

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CHP, bugün Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

‘Manen de olsa devam etsin’

DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu mesajı gönderdi: “Sayın Kılıçdaroğlu ve ona eşlik edenlere… ‘Adalet Yürüyüşü’ne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.”

Ecevit, eşi Bülent Ecevit’in 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından siyasi olarak yasaklı olması nedeniyle partinin kuruluşuna öncülük etmişti.