İSİG: Ekim ayında 155, yılın ilk 10 ayında ise 1477 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre ekim ayında en az 155, yılın ilk 10 ayında ise en az 1477 işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: İSİG

Yüzde 83’ü ulusal ve yerel basından, yüzde 17’si ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan alınan bilgilere dayanılarak hazırlanan raporda ölümlerin en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, metal, madencilik, tekstil/deri, gıda ve konaklama, eğlence iş kollarında yaşandığı kaydedildi.

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Ekim ayında tarımda hayatını kaybedenlerin yüzde 55’i çiftçi iken en az yüzde 45’i ise ücretli. Yaşamını yitiren tarım işçilerinden çoğu mevsimlik, taşeron ve yevmiyeli çalışanlar.

‘İnşaatta azalan ölümler krize bağlı küçülmeden’

Geçen yıllara kıyasla inşaat sektöründeki ölümlerde azalma kaydedilen raporda, bunun nedeninin alınan önlemler değil ekonomik krize bağlı sektördeki küçülme olduğu belirtildi.

Ekim ayında dokuz belediye işçisi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden belediye işçilerinin taşeron çalıştığı kaydedildi.

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Yüzde 30’la trafik servis kazası, yüzde 19’la düşme, yüzde 14’le ezilme/göçük olaylarının iş cinayetlerinin temel üç nedeni olduğunun belirtildiği raporda, son dönemde kalp krizi ve beyin kanaması nedenli ölümlerin arttığı belirtildi.

Şehirlere göre bakıldığında ise İstanbul’da 11, Konya’da 11, Antalya’da 10, Bursa’da sekiz, İzmir’de yedi, Sakarya’da altı, Ankara, Denizli ve Gaziantep’te ise beşer işçi can verdi.

‘Elektrik çarpmalarına bağlı can kayıpları 200-300 liraya önlenebilirdi’

Elektrik çarpması vakaları da son aylarda artış gösterdi. Neredeyse her 10 işçiden birinin aslında 200-300 liralık bir güvenlik maliyetiyle önlenebilecek elektrik çarpmalarından dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.

‘Yedi kadın iki çocuk işçi can verdi’

Yaşamını yitiren işçilerden yedisi kadın, 148’i erkek. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, büro, ticaret ve taşımacılık sektörlerinde yaşandı.

Biri 14 yaş, diğeri de 14 yaş altı iki çocuk işçi tarım ve konaklama sektöründe yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

‘Sekiz sığınmacı yaşamını yitirdi’

Ekim ayında iş cinayetinde hayatını kaybeden sekiz sığınmacıdan üçü Suriyeli, ikisi Rusyalı, biri Afganistanlı, biri Özbekistanlı ve biri de İranlı.

Yılın ilk 10 ayında ise en az 99 sığınmacı işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

‘2019’un ilk 10 ayında 1477 işçi hayatını kaybetti’

Bu yılın ilk 10 ayında toplamda 1477 işçi yaşamını yitirdi. Söz konusu iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı ise şöyle: