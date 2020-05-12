Covid-19’un ‘iş kazası’ sayılmamasına CHP’den tepki: Kabul edilemez

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı özel genelgeyle Covid-19’un ‘iş kazası’ statüsünden çıkarılmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

SGK’nın 7 Mayıs’ta yayınladığı özel genelge sonucunda salgın nedeniyle Covid-19 hastası olan çalışanlar iş kazası statüsünden yararlanamayacak. Böylece hastalığa yakalanan çalışanın işverene tazminat davası açmasının önüne geçiliyor. Salgına yakalanıp hayatını kaybeden çalışanın ailesine gelir bağlanma hakkı da ortadan kalkıyor.

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Genelgenin iptal edilerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Çakırözer, Covid-19’un sigortalı tüm çalışanlar için ‘iş kazası’, sağlık çalışanları için de ‘meslek hastalığı’ olarak sayılması gerektiğini söyledi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Çakırözer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

‘Tutum mantık dışı’

Çakırözer

Çakırözer şöyle konuştu: “Genelgeyle özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, kargo ve taşımacılık sektöründe çalışanlar, kuryeler, market çalışanları; yani yoğun hastalık riski altında çalışanlar görmezden gelinmiştir. İşyerinde çalışırken koruyucu ekipman ve yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için salgına maruz kalan çalışanlar haklarını alamayacak. Covid-19 birçok ülkedeki sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirildiği bir ortamda bu tutum mantık dışıdır, kamu vicdanı açısından düzeltilmelidir.”

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‘Yüzde 47’si Covid-19 nedeniyle‘

Nisan ayında hayatını kaybeden işçilerin yüzde 47’sinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çakırözer, şöyle devam etti: “Salgın süresince binlerce emekçimiz çalıştırılmaya devam etti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre, nisan ayında en az 103 işçi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere salgında çalışmaya devam eden 10 binlerce emekçimiz Covid-19’un meslek hastalığı, iş kazası kapsamına alınmasını beklerken, SGK’nın yayınladığı bu genelge kabul edilemez. Devlet bu genelgeyle salgın döneminde çalıştırılan insanları ve onların mağduriyetlerini görmezden gelmiştir.”

Soru önergesi

Bakan Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer, şu soruları sordu: