Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan, sosyal medya şirketlerine çıkıştı: Neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz

Sosyal medya yasasından sonra getirilen Türkiye’de temsilci bulundurma kuralını uygulamayan Twitter, Facebook gibi şirketler için gerekli adımların atılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzde aşamalı bir süreç var ve sonuna kadar gidilecek. Yani neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz. Farklı beklentilere girmeleri çok yanlış. Burası da bir kurallar ülkesi sonuçta” dedi.

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılındı.

Reklam

Bunlar uygulanmazsa para cezasından bant genişliğini daraltmaya kadar bir dizi ceza öngörülüyor.

Uzman hukukçular, şirketlerin bu uygulamalara yanaşmayacağını, sonucunda ya kanunda geri adım atılacağını ya da sürecin Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarının engellenmesine gidebileceğini belirtiyor.

Hürriyet’ten Emre Eser’e konuşan bakan şunları kaydetti: “Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti. Yasa yürürlüğe girdi ve uymayanlara bazı yaptırımlar var. Temsilci bulundurmak zorundalar. Şimdi bekleyeceğiz. Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız. Yani yasanın getirdiklerini sonuna kadar uygulayacağız. Umarım iş oraya kadar gitmez. Aynı zamanda da arkadaşlarımız bu platformlarla görüşmelerini halen sürdürüyorlar. O konuda devam eden bir süreç var. İletişim sürüyor.”

Reklam

‘Sosyal medya’ kararı Resmi Gazete’de: Uymayana reklam yasağı ve bant daraltma

‘Sosyal medya’ teklifi geçti: Kullanıcının ‘port bilgisi’ de belirlenecek

‘Sosyal medya’ tasarısında neler var?

Yeni ‘yasaklar’ geliyor ama sosyal medya zaten engelli: Rapora göre bir yılda 100 binlerce içerik kaldırıldı

Uzman hukukçu ‘sosyal medya’ yasasındaki ‘boşluğu’ anlattı

Sosyal medyadakilere kızan Erdoğan hızını alamayıp Netflix’e de çıkıştı: Ahlaksız

Erdoğan: Sosyal medya ile ilgili güçlü bir hukuki altyapı hazırlığındayız

AKP’li Ünal: Siber kıta sahanlığı oluşturulmalı, siber vatan korunmalı

SON HABERLER

Onca laf var, sonuç sıfır

Türk/Yunan ilişkileri ağustos ayına geri gireceğe ve Kıbrıs sorunu gibi yılan hikayesine döneceğe benziyor.

Rapor: Türkiye, salgın sürecinde internet üzerinden baskıyı artırdı

Demokrasi ve insan hakları araştırma vakfı Freedom House’un raporuna göre ‘dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, koronavirüs krizini dijital gözetimi genişletmek ve vatandaşları hakkında daha fazla veri toplamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.’ Bu hükümetlere Türkiye de dahil.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...