Bakan, sosyal medya şirketlerine çıkıştı: Neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz

Sosyal medya yasasından sonra getirilen Türkiye’de temsilci bulundurma kuralını uygulamayan Twitter, Facebook gibi şirketler için gerekli adımların atılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzde aşamalı bir süreç var ve sonuna kadar gidilecek. Yani neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz. Farklı beklentilere girmeleri çok yanlış. Burası da bir kurallar ülkesi sonuçta” dedi.

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılındı.

Reklam

Bunlar uygulanmazsa para cezasından bant genişliğini daraltmaya kadar bir dizi ceza öngörülüyor.

Uzman hukukçular, şirketlerin bu uygulamalara yanaşmayacağını, sonucunda ya kanunda geri adım atılacağını ya da sürecin Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarının engellenmesine gidebileceğini belirtiyor.

Hürriyet’ten Emre Eser’e konuşan bakan şunları kaydetti: “Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti. Yasa yürürlüğe girdi ve uymayanlara bazı yaptırımlar var. Temsilci bulundurmak zorundalar. Şimdi bekleyeceğiz. Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız. Yani yasanın getirdiklerini sonuna kadar uygulayacağız. Umarım iş oraya kadar gitmez. Aynı zamanda da arkadaşlarımız bu platformlarla görüşmelerini halen sürdürüyorlar. O konuda devam eden bir süreç var. İletişim sürüyor.”