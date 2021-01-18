Melek İpek’in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Antalya’da, işkence gördüğünü, kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği eşi Ramazan İpek’i (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek’in (31) avukatlarının tutukluluğuna yaptıkları itiraz, Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildi.

Döşemealtı ilçesinde oturan İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini söylediği 12 yıllık eşini 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim olmuştu. Gözaltına alınan İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Çiftin kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7) savcılık kararıyla İpek’in anne ve babasının yanına yerleştirilmişti.

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Melek İpek’in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etmişti.

Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.