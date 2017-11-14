İmam hatipte öğretmenin dövdüğü öğrenci büfeye sığındı: Artık dayanamıyorum

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’nun müdür yardımcısı tarafından dövüldüğünü öne süren 13 yaşındaki öğrenci okulun yanındaki büfeye sığındı: “Artık dayanamıyorum. Polisi arar mısın?”

Evrensel’den Eylem Nazlıer ve Meryem Koçer’in haberine göre 8’inci sınıf öğrencisi M.E.A., müdür yardımcısı A.N.Y. tarafından dövüldü. Durum, çocuğun okulun yakınındaki büfeye sığınmasıyla ortaya çıktı.

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Büfenin sahibi Sediye Selçuk şunları anlattı: “Yüzünü görür görmez ‘Kiminle kavga ettin sen?’ dedim. O da ‘Abla Abdullah hoca dövdü’ dedi. Yalvarmasına rağmen çocuğu dövmeye devam etmiş. Boynunda kızarıklık ve kafasında da üç tane şişlik vardı. Abdullah hocanın sürekli öğrencileri darp ettiğini, çocukların ondan korktuğunu söyledi. ‘Abla artık dayanamıyorum ne olacaksa olsun, polisi arar mısın’ dedi. Ben de aradım. Polis geldi ve öğrenciyi götürdü.”

Selçuk şöyle devam etti: “Okulda sadece müdürün odasında kamera yokmuş. Öğrencileri müdür odasında dövüyorlarmış. Birçok öğrenci, adı geçen müdür yardımcısının sürekli şiddet uyguladığını ve ondan çok korktuklarını anlatmıştı.”

Diğer müdür yardımcısından tehdit

Dayağı kabul eden M.E.A’nın babası Yusuf A., durumun yargıya taşındığını ve ‘imam hatip okullarının karalanacağı’ kaygısıyla konuşmama kararı aldığını söyledi.

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu ise telefonlara yanıt vermedi.

Durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran büfe sahibi Sediye Selçuk’un kızı, okulun bir diğer müdür yardımcısı tarafından uyarıldıklarını aktardı. Müdür yardımcısı paylaşımın altına şöyle yazmış: “Ben de bu okulun müdür yardımcılarındanım. Olayla ilgili emniyet ve adliyeye bilgi verdik. Sizin bu şekilde sosyal medyada okulun adını vererek bu mesajları yaymaya devam etmenizin kuruma zarar vermesinden dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Resmi olarak gerekenler yapılmazsa sesinizi duyurun ancak resmi işlemlere rağmen bu şekilde tam olarak bilmediğiniz bir olayı toplumsal bir infial başlatmak amacıyla yapıyorsanız. Resmi makamlara gerekeni iletiriz.”