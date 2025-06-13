Zülal Kalkandelen: VELA, Mersin Limanı'ndan kolayca ayrıldı

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Mersin Limanı’na yanaşan diğer gemi VELA’nın İsrail’e askeri malzeme ve çelik taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmesi. Çağdaş Hukukçular Derneği, gemiye el konulması ve soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi ancak VELA, Mersin Limanı’ndan kolayca ayrıldı.

Her ne kadar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları yalanlayıp geminin yükleme manifestosunun ve gümrük kayıtlarının incelendiğini, taşınan yüklerin büyük kısmının gıda maddesi olduğunu ve Filistin’e gönderildiğini açıkladıysa da Filistin Eylem Komitesi, buna verdiği yanıtta, “gemideki 15 konteynerin transfer belgelerinde açıkça 393 ton ‘çelik çubuk’ taşındığının, İsrail Askeri Endüstrileri (IMI Systems-Israel Military Industries) adresine teslim edileceğinin ve posta kodunun 4711001 olduğunun belirtildiğini” hatırlattı.

Komite ayrıca, “çelik çubuk gibi çift kullanımlı ürünler de dahil olmak üzere askeri malzemenin İsrailli bir silah üreticisine ulaşmasına izin verilmesi, Türkiye’nin, İsrail’e karşı 50’den fazla devletin onayladığı askeri ambargo girişimiyle de çelişiyor” açıklamasını yaptı.

Son bir haftada yaşananlar, Madleen’e müdahaleye en sert tepkiyi gösterenlerin VELA hakkındaki sessizliğini çarpıcı bir ikiyüzlülük olarak tarihe geçirdi.

Zülal Kalkandelen’in yazısı