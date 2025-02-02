Zülal Kalkandelen: Teğmenlerin ihracının çok yanlış olacağı birçok askeri yargıç tarafından açıklanmıştır

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Teğmenlerin mezuniyet töreninde yıllardır yerine getirdiği ritüelin disiplinsizlik olmadığı, ordudan ihracın çok yanlış olacağı birçok emekli komutan ve askeri yargıç tarafından açıklanmıştır.

Kılıçlı yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu’nun komutanına “Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimizin olmadığını herkes gördü” diyerek niyetlerini söylemesine karşın, teğmenler ordudan atılırken sarıklı amiralin disiplinsizlikle suçlanmadan, tüm hakları verilerek emekli edildiğini düşününce, iktidar açısından asıl sorun netleşiyor.

Karşıdevrim tarikatına dönüşen AKP, emperyalistler ve onların işbirlikçileriyle el ele verip laik Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla yıkarken, siyasal İslamcı faşizan “Şahsım Devleti”nde yeni bir aşamaya geçtiğini ilan ediyor. Aynı anda sürdürdüğü gözaltı ve tutuklama dalgasıyla da bu mesajını pekiştiriyor. Aynı Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminde olduğu gibi şimdi de toplumun bu geri gidişe tepki veren antiemperyalist kesimlerine, Kemalistlere, yurtsever gazetecilere ve ilerici aydınlara gözdağı veriyor.

“Mustafa Kemal’in askeri olmayanlar kimin askeri?” diye soruyor herkes. Yanıtı belli: Teğmenlere soruşturma açıldığında bu köşede yazdığım gibi Türkiye’de “Mustafa Kemal’in askeriyim!” demeyen her asker, tarikatların kucağında ilerleyen karşıdevrimin ve emperyalizmin askeridir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı