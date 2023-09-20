Zülal Kalkandelen: MEB, Diyanet’e yetki devri mi yaptı?

14 Eylül tarihli Resmi Gazete’de Diyanet Akademisi ile ilgili bir yönetmelik yayımlandı.

Hani şu medrese sistemini hortlattığı halde 16 Mart 2022’de CHP’den 22, İYİ Parti’den 12 milletvekilinin kabul oyu, HDP’den 10 milletvekilinin çekimser oy verdiği; CHP’den 114, HDP’den 46, İYİ Parti’den 23, Memleket Partisi’nin 2, TİP’in 4 milletvekilinin de katılmadığı gece yarısı oylamasıyla kabul edilen yasa vardı ya onunla ilgili bir yönetmelik…

Diyanet Akademisi Yasası muhalefetin desteği ile TBMM’den geçince Diyanet İşleri Başkanı, bu siyasi partilere teşekkür etmişti hatırlarsanız.

Diyanet’i bir eğitim kurumu haline getiren bu yasadan sonra 31 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği yayımlanmıştı. Geçen hafta duyurulan yönetmelik ise bazı ek maddelerle işi daha da büyütüyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı