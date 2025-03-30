Zülal Kalkandelen: Komik veya ilginç bulunan görüntüler öne çıkarılınca asıl mücadele gölgede kalıyor

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Birileri Gezi Parkı Direnişi’nde olduğu gibi polise çiçek verme, karşısında durup kitap okuma gibi romantik hareketlerle karşı tarafın sempatisini kazanabileceğini umuyor. Bu kez de benzeri tavırlar görüldü. Son on gündür süren protestolarda simge görüntünün, polis karşısında gösteri yapan semazen ya da biber gazı sıkan polislerden kaçan Pokemon karakteri Pikaçu kostümlü eylemci olduğunu söyleyenler bile oldu. “Ne zararı var ki bunun? Bu sayede dünyada eylemleri duymayanlar bile duydu” diyebilirsiniz. Komik ya da ilginç bulunan görüntüler üzerinden espri üretenler, kuşkusuz kötü niyetli değil ama sürekli bunlar öne çıkarılınca asıl mücadele gölgede kalıyor.

Oysa gerçekte olan, 23 Mart gecesi Saraçhane’deki mitingin ardından protestoculara uygulanan dehşet verici şiddettir. Her yerde yayılması gereken görüntü, Sol Haber Portalı’nın yayımladığı, foto muhabiri Kemal Aslan’ın kaydettiği görüntülerdir. Sokak ortasında eylemcilere işkence uygulandığını, zaten yakalanmış olan gençlerin korkunç bir şiddetle karşılaştığını, bir kişinin üzerine onlarca polisin hücum ettiğini belgeleyen görüntüleri Türkiye’de olanları duymayan birine izletseniz, bir savaş filminden ya da bilgisayar oyununundan kurgulanmış sahneler sanır.

AKP iktidarı Cumhuriyet Devrimi’ne karşı ve onu savunanları susturmaya çalışıyor. Anayasadan kaynaklanan haklarını kullanan o pırıl pırıl yurtsever üniversitelilere düşmanlıkları bundandır! O gençler, ülkenin kurucu ilkelerini ve hukuk devletini savunmak yerine Türkiye’nin terörist örgüt listesindeki İBDA-C ile bağlantılı cihatçılar olsa polislerle caminin içinde futbol oynar, AKP, MHP ve HÜDA PAR’dan alkış alırdı!