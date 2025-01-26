Zülal Kalkandelen: Irak, laik hukuktan ödün verildiğinde çocuk ve kadınların hayatlarının nasıl karartılabileceğine son örnek!

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Irak Parlamentosu, çocuk yaştaki evlilikleri meşrulaştıracak bir yasanın kabul edildiğini duyurdu. 1959’dan beri uygulanan 18 yaşın altındaki çocukların evlenmesini önleyen kişisel statü yasasını değiştirerek yaptılar bunu. Bu değişiklik, insanların evlilik, miras, boşanma ve çocuk velayeti gibi ailevi konularda dini veya medeni düzenlemeler arasında seçim yapması kuralını kabul ediyor. Yeni yasa, Müslüman bir çiftin evlilik sözleşmesi yaparken Sünni veya Şii mezhebinden birini seçmesini zorunlu kılıyor.

Çiftler evlenirken Şii Müslüman veya Sünni Müslüman kurallarını tercih ettikten sonra din adamları ile avukatlara topluma özgü düzenlemeler oluşturmak için dört ay süre tanınacak. Uzmanlar, dokuz yaşındaki çocukların yasal olarak evlenmesine ilişkin düzenlemeye, Şiilerin takip ettiği İslami hukukun bir yorumu olan Caferi içtihatlarına göre izin verileceği konusunda uyarıyor. Sonuçta yapılan bir Şii evliliği ise dokuz yaşına kadar inebilecek evlilik yaşı, Sünniler için 15 olacak. Her durumda ikisi de çocuk evliliğine yol verecek!

Anlaşılıyor ki Irak hükümetine egemen olan Şii koalisyonu ve müttefikleri, toplumun dikkatini yolsuzluklardan uzaklaştırmak için bu çağdışı yasaları Iraklılara dayatmaya çalışıyor. Ne kadar tanıdık bir tezgâh! Duygusal ve fiziksel anlamda çocuk olan bir insanın, okulda eğitim görüp yaşıtlarıyla özgürce oyun oynaması gereken bir çağda evlendirilmesi, her şeyden önce çocuk tecavüzüne yasal kılıf bulunması anlamına gelir! Irak’ta yaşananlar, laik hukuktan ödün verildiği anda önce çocukların ve kadınların hayatlarının nasıl karartılabileceğine son örnek!

Zülal Kalkandelen’in yazısı