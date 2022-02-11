Zülal Kalkandelen: Faturayı ödemeyenin elektriği kesilip ceza gelince ne olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek elektrik faturaları konusunda bulduğu bir çözümü sosyal medyada yayımladığı bir video ile açıkladı.

“Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” dedi.

Ayrıca halka faturaları ile birlikte IBAN bilgilerini “#SıraSende” yazarak Erdoğan’a göndermelerini önerirken, belediyelere de “Askıda Fatura” hareketini bu kez asgari gelirlilerin faturaları için başlatmalarını söyledi.

Bu öneriler, ilk anda halk nezdinde popüler olabilecek birer tavır olarak düşünülebilir. Ancak hiçbiri sorunun asıl nedenini vurgulayan çözümler değil.

Diyelim ki elektrik zammı geri çekildi, diğer zamlar ve faturalar ne olacak? Faturayı bireysel olarak ödemeyenin elektriği kesilip ardından ceza gelince ne olacak?

Zülal Kalkandelen’in yazısı