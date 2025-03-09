Zülal Kalkandelen: Cumhur İttifakı'nın Öcalan açılımıyla herkesin maskesi düştü

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Cumhur İttifakı’nın Öcalan açılımı ile herkesin maskesi düştü. Maskesi çok önceden düşmüş olanlar da bir kere daha çirkin yüzlerini gösterdi.

“Yıllarca FETÖ operasyonlarında tetikçilik görevini üstlenenlerden ne bekliyordun ki” diye soranlar olabilir. Kuşkusuz hiçbir beklentim yok. İşine geldiği için gerici totalitarizme övgü yağdıranların geçmişte FETÖ denilen örgüte nasıl arka çıktıklarını unutmadım. Sadece bu güruhun gerçekte ne olduğunu, toplumu böylesine gerici dayatmalarla boğan bir iktidara nasıl anında payanda olabileceklerini ve sahte demokratlıklarını bir kez daha sergilemek istiyorum ve yazılı olarak tarihe kaydediyorum.

Ayrıca sormazlar mı insana, bu iktidar bunca yıldır “güçlü” değil miydi? Parti devletini, şahsım devletini çoktan kurmadılar mı? Ne anayasa dinlediler ne de yasa. PKK terörü yüzünden onca insan can verdi. İlk “çözüm süreci” sırasında niye masayı devirdiler o zaman?!

Bu olanlara şaşırmış değilim; biliyorum ki laik Cumhuriyete yapılan FETÖ kumpaslarını “demokratikleşme” diye pazarlamak ve oy için kurulan emperyalist kurgulu tezgâhları desteklemek, kullanışlı aptallara düşer!

Zülal Kalkandelen’in yazısı