Zülal Kalkandelen: Çeteleşmiş lobi arıyorsanız yenidoğan çetelerine, inşaat çetelerine bakın!

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarına yönelik şiddeti alevlendiren yasayı bir kez daha savunurken yasaya karşı çıkanları da toplu olarak “evlatlarımızın kanı ve canı pahasına para kazanan, ceplerini dolduran çeteleşmiş lobiler” diye niteledi. Öncelikle altını çizmek gerekir ki katliam yasasına karşı çıkanların genellenerek “hayvanlar üzerinden para kazanan çeteler” olarak tanımlanması iftiradır. Bu yasaya karşı olanlar arasında yaşam hakkını savunan milyonlarca hayvan hakları savunucusu, hayvansever ve insanlığını yitirmemiş yurttaş var. Bırakın hayvanlar üzerinden para kazanmayı, kendi ceplerinden kıt kanaat ayırdıkları ya da kendi boğazlarından kesip biriktirdikleriyle sokak canlarını yıllardır beslemeye çalışıyor çoğu!

Yasaya karşı olan hayvan hakları savunucularının hepsinin bir torbaya doldurulup “ceplerini dolduran çeteleşmiş lobiler” olarak anılması, üstelik de bunun hayvanseverlere karşı şiddetin giderek arttığı bir ortamda devletin en tepesindeki cumhurbaşkanı tarafından yapılması, son derece tehlikelidir. Daha geçen hafta işçi emeklisi Şevket Yerdeşen, İzmir Kemalpaşa’daki evinin bahçesinde sokak hayvanlarına baktığı için tehdit edildi ve ardından evine düzenlenen silahlı saldırı yüzünden canını kaybetti.

Hayvan haklarını savunanlar, iktidarın çarpıttığı gibi asla insan canını umursamıyor değil, aksine hem insanların hem de hayvanların canını tehlikeye atmadan uygulanabilecek bilimsel çözümleri yıllardır anlatıyorlar. Çeteleşmiş lobi arıyorsanız, uyuşturucu çetelerine, yenidoğan çetelerine, inşaat çetelerine, dışarıda cirit atan yasadışı sanal bahis çetelerine, kara para aklama çetelerine bakın!

Zülal Kalkandelen’in yazısı